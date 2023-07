1 Online-Arzt Heinz Huber Foto: privat

Seit April 2018 gibt es in Baden-Württemberg „Docdirekt“. Ein Service, bei dem Ärzte Patienten online beraten. Heinz Huber ist von Anfang an dabei.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Die Wartezimmer sind voll, die Notaufnahmen in Kliniken werden überrannt. Darum bietet die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Baden-Württemberg den Docdirekt-Service an. Das heißt: 40 Allgemein- und Kinderärzte bieten Sprechstunden per Video-Chat oder Telefon. Laut KV ist das Modell erfolgreich, nur noch zu wenig bekannt. Wir haben mit einem Online-Arzt gesprochen.