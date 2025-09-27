Modellflieger in Esslingen: Kleine Himmelsstürmer – So war es bei der Flugschau

10 Nur eine Nummer größer und man könnte mitfliegen. Foto: Roberto Bulgrin

Doppeldecker, Jets, Segelflieger: Bei der Flugschau der Esslinger Modellfluggruppe hebt fast alles ab – sogar ein Hund kann hier fliegen.











Oft stecken Hunderte Stunden Arbeit in den kleinen Flugmaschinen. Da ist Fingerspitzengefühl an der Fernsteuerung gefragt, damit nicht noch mal Hundert für die Reparatur hinzu kommen. Der Esslinger Modellfluggruppe zeigte an ihren Flugtagen am Wochenende, welche Manöver sie beherrschen. Auf dem Vereinsgelände nahe des Jägerhauses bekamen die Besucher Doppeldecker-Oldtimer, Jets, Segelflieger und sogar einen fliegenden Hund zu sehen. Modellbauer Thomas Vögele hat Snoopy – aus der Comicserie Peanuts – in Surferpose mit schickem Schal auf eine rote Platte montiert, die er mit technischem Geschick in einen Flieger umgebaut hat.