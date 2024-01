Modelleisenbahnclub Stuttgart: Maximaler Miniaturzug im Guinnessbuch

1 Die große MEC-Anlage Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Beim Modelleisenbahnclub Stuttgart ist es Tradition, zum Jahreswechsel die Tore zur großen Anlage in Stuttgart-Vaihingen zu öffnen. Auf 150 Quadratmeter Fläche haben die Vereinsmitglieder in ihrem Zuhause in der Zwischenetage der S-Bahn-Station Universität eine Mittelgebirgslandschaft im Maßstab 1:87 gestaltet. Die Höhepunkte sind aber die Modellzüge. Dazu zählt in diesem Jahr auch ein Ensemble, das vor 30 Jahren in Stuttgart ein klein bisschen Weltgeschichte geschrieben hat: Denn am 1. November 1993 schaffte ein Modellzug vom MEC Stuttgart und der Modellbaugruppe BSW Stuttgart den Eintrag ins Guinnessbuch der Weltrekorde. Mehrere Tausend Besucher wurden am Hauptbahnhof Zeugen, wie auf einer Schiene zehn Lokomotiven 2108 Containerwaggons mit einer Gesamtlänge von 242 Metern genau 35,14 Meter weit zogen. Der Gesamtzug wog stolze 102 Kilogramm.