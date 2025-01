Modelleisenbahnclub Leonberg stellt am Pferdemarkt aus: Kleine Züge ganz groß

1 Und Abfahrt: Beim Modelleisenbahnclub Leonberg drehen viele unterschiedliche Züge ihre Runden. Foto: privat/Modelleisenbahnclub Leonberg

Verschiedene Spurbreiten und Maßstäbe, eine Vielzahl unterschiedlicher Anlagen: Der Modelleisenbahnclub Leonberg präsentiert sich beim Pferdemarkt am 8. und 9. Februar in den Räumen des Johannes-Kepler-Gymnasiums.











Kein Pferdemarkt ohne Modelleisenbahn. Was an den Leonberger „Nationalfeiertagen“ inzwischen fast schon Tradition hat, setzt sich auch an diesem zweiten Februarwochenende fort: Am Samstag, 8. Februar sowie am Sonntag, 9. Februar, veranstaltet der Modelleisenbahnclub Leonberg wieder seine Modellbahnausstellung, zum dritten Mal im Johannes-Kepler-Gymnasium (JKG) direkt neben der Georgii-Halle.