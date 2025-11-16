Modelleisenbahnclub Freiberg/N.: Nostalgie tanken bei den Modellbahnern

Attraktion im Kreis Ludwigsburg: Mehr als 2000 Besucher lassen sich faszinieren von der Eisenbahn-Miniaturwelt der Modellbahntage im Freiberger Prisma.
Ja, ist denn schon Weihnachten?! Sieht fast danach aus. Die kleine Dampflok jedenfalls, die da nonstop durch das schwer überschaubare Eisenbahn-Universum im großen Saal schnurrt, verkündet mit ihrer Aufschrift unermüdlich ein „Merry Christmas“. Diesen kleinen Spaß haben die Aktiven des Modelleisenbahnclubs Freiberg am Neckar (MEC) speziell für dieses Jubiläum gebastelt: zum 20. Mal schon präsentieren sie im Prisma, was in 61 Jahren Vereinsgeschichte geschaffen wurde und was sonst das Jahr über mangels Platz weitgehend eingepackt und eingelagert bleiben muss.