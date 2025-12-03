Modelleisenbahn in Stuttgart: Reger Fahrbetrieb auf großer Anlage

Zum Ende des Jahres lädt der Modelleisenbahnclub Stuttgart in seine Räume nach Vaihingen ein. Bis zu 90 Züge sind unterwegs - ein schwindelerregender Fahrbetrieb.
Zwei Mal in der Woche herrscht im Modelleisenbahnclub Stuttgart (MECS) in Vaihingen geschäftiges Treiben: Immer dienstags und freitags bringen die Mitglieder an den traditionellen Clubabenden die Lokomotiven und Waggons der Spur H0 in Schuss, gestalten die Miniaturlandschaft weiter, indem sie Hügel modellieren, Ministraßen, Gärten, Weinberge anlegen oder neue Häuschen bauen – und natürlich klemmt es wegen der höchstkomplizierten Technik ab und zu beim Fahrbetrieb. „Wo bleibt der Zug?“, „Das Gleis ist längst belegt!“, schallt es immer wieder durch den großen Clubraum, der sich in Stuttgart-Vaihingen in der Zwischenetage der S-Bahnstation Vaihingen/Universität Stuttgart befindet.