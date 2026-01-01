Modelleisenbahn in Stuttgart: Modellbauer präsentieren ihre Anlagen
Jedes Detail der Anlagen der Stuttgarter Modelleisenbahner stimmt. Foto: Lichtgut/Zweygarth

Gleich zwei Vereine laden zum Jahresbeginn Freunde des Modellbaus ein: Der Club Modellbahn65 und der Modelleisenbahnclub zeigen ihre Mini-Welten im Maßstab 1:87.

Der Beginn des neuen Jahres ist für zwei Modellbauvereine in Stuttgart traditionell Anlass, der Öffentlichkeit ihre großen Anlagen zu präsentieren. Den Auftakt macht an diesem Samstag und Sonntag, 2. und 3. Januar, der Club Modellbahn65 in Stuttgart-Mitte. In seinen Räumen in der S-Bahnhaltestelle Hauptbahnhof, in der Unterführung unter der Kronenstraße, pflegen und erweitern die Modellbahnfreunde mit dem etwas sperrig klingenden Namen Freizeitgruppe der Stiftungsfamilie Bahn-Sozialwerk&Eisenbahn-Waisenhort eine fast 150 Quadratmeter große Anlage in Spur H0 nach dem Vorbild der 1960er Jahre. Es verkehren Triebwagen- und Dampflokzüge mit originalgetreuen Zuggarnituren. Geöffnet ist an den beiden Tagen jeweils von 11 bis 17 Uhr. Am Eingang ist ein kleiner Obolus zu entrichten.

 

Nach dem Modellbahn-Basar ins Café Gleisblick

Weit über die Stadtgrenze hinaus bekannt ist auch die große Anlage des Modelleisenbahnclubs Stuttgart (MECS) in Stuttgart-Vaihingen. Die Anlage der Modellbaufreunde lädt ebenfalls zum Jahresbeginn zu einem Abstecher in eine Miniaturwelt der Vergangenheit ein. Fast 100 Züge sind auf der großen Anlage in der Zwischenetage der S-Bahn-Station Universität, Ausgang Endelbang, zu bestaunen. Also am besten eisenbahngerecht mit den Linien S 1, S 2 oder S 3 anreisen. Die drei Schautage der H0-Anlage zum Jahresbeginn sind am Dienstag, 6. Januar, sowie an den Sonntagen , 11. und 25. Januar, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Auch beim MEC Stuttgart ist am Eingang ein kleiner Obolus fällig. Wer seine eigene kleine Modellbahnanlage daheim erweitern möchte, wird ja vielleicht auf dem kleinen Modellbahn-Basar fündig. Und im Café Gleisblick erwartet die Besucher eine kleine Stärkung.

 