Modelleisenbahn in Stuttgart: Modellbauer präsentieren ihre Anlagen

Gleich zwei Vereine laden zum Jahresbeginn Freunde des Modellbaus ein: Der Club Modellbahn65 und der Modelleisenbahnclub zeigen ihre Mini-Welten im Maßstab 1:87.
Der Beginn des neuen Jahres ist für zwei Modellbauvereine in Stuttgart traditionell Anlass, der Öffentlichkeit ihre großen Anlagen zu präsentieren. Den Auftakt macht an diesem Samstag und Sonntag, 2. und 3. Januar, der Club Modellbahn65 in Stuttgart-Mitte. In seinen Räumen in der S-Bahnhaltestelle Hauptbahnhof, in der Unterführung unter der Kronenstraße, pflegen und erweitern die Modellbahnfreunde mit dem etwas sperrig klingenden Namen Freizeitgruppe der Stiftungsfamilie Bahn-Sozialwerk&Eisenbahn-Waisenhort eine fast 150 Quadratmeter große Anlage in Spur H0 nach dem Vorbild der 1960er Jahre. Es verkehren Triebwagen- und Dampflokzüge mit originalgetreuen Zuggarnituren. Geöffnet ist an den beiden Tagen jeweils von 11 bis 17 Uhr. Am Eingang ist ein kleiner Obolus zu entrichten.