Der Modelleisenbahn-Club Kirchheim (Kreis Esslingen) feiert sein rundes Jubiläum mit Wehmut: Die Anlage im Nebengebäude des Bahnhofs wird nach den Tagen der offenen Tür abgebaut.
Der Biergarten hat Gleisanschluss, die Bahn bringt die Gäste ins ländliche Idyll – mit Stopp am Bahnhof Owen. Die Rückfahrt wäre über den Bonner Hauptbahnhof möglich, sofern Michael Zapf die richtigen Weichen stellt. Der Mann hinter dem Stellpult „dirigiert“ die kleinen Züge, die auf der Anlage des Modelleisenbahn-Clubs Kirchheim ihre Runden drehen.