5 Original und Modell: Kari Ruokonen zeigt seinen 60 Jahre alten roten 190 SL, gebaut aus Pappe. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Sein Modell beeindruckte die Mercedes-Konstrukteure so sehr, dass sie Kari Ruokonen nach Untertürkheim einluden. Das war 1958. Nun kam er im Alter von 76 Jahren doch noch und brachte seinen 190 SL mit aus Helsinki.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Im Laufe eines Lebens verlegt man manches. So ging es auch Kari Ruokonen. Mit seinem Bruder Kai bastelte er einst in Helsinki Automodelle, doch als er älter wurde, sich als Lampendesigner selbstständig machte, Kinder großzog und den Alltag meisterte, war für die Leidenschaft aus Jugendtagen kein Platz mehr. Sicher verwahrt hatte er sein Meisterstück, einen roten Mercedes 190 SL, gebaut aus Pappe und allem, was sich im Haushalt finden ließ. In einem Koffer lag er im Schrank, Jahrzehnte unbeachtet und ungeöffnet.