Vier Vereine, vier Ausstellungen: Die Modellbahntage im Rems-Murr-Kreis am 5. und 6. Januarbieten Einblicke in faszinierende Miniaturwelten. Mit einem Kombiticket kann man sich alle Schauen ansehen.

Liebhaber von Eisenbahn-Welten im Miniaturformat sollten sich das kommende Wochenende vormerken. Gleich an vier Orten im Rems-Murr-Kreis zeigen hier ansässige Clubs, was sie über das Jahr hinweg ausgetüftelt und gestaltet haben.

Waiblinger Modulanlage in Backnanger Stadthalle

Während die Modellbahner-Backnang (Tübinger Straße 25, Backnang), Modelleisenbahn cje (Kirschengasse 25, Backnang) und die Private Modelleisenbahnvereinigung, PMW, Winnenden (Daimlerstraße 12, Winnenden) schon um die Weihnachtsfeiertage Einblicke in die eigenen Vereinsräumlichkeiten gewährt haben, feiert der Modelleisenbahnclub Waiblingen mit einer Ausstellung in der Stadthalle Backnang Premiere auf fremden Terrain. Der MEC hatte wegen eines dortigen Umbaus vor zwölf Jahren seine angestammten Ausstellungsräume am Waiblinger Bahnhof eingebüßt. Doch die Modelleisenbahner machten aus der Not eine Tugend und und bauten ihre Anlage zu einer Modulanlage um, die in unterschiedlicher Größe an unterschiedlichen Orten aufgebaut werden kann.

Lesen Sie auch

Am Sonntag, 5., und Montag, 6. Januar, wird sie zusammen mit der Modulanlage der Heininger Jugendgruppe nun in der Backnanger Stadthalle zu sehen sein. Doch nicht nur dort werden die Schienenfahrzeuge ihre Runden drehen. Auch die anderen drei Vereine öffnen ihre Türen. Los geht es jeweils um 10 Uhr, geöffnet ist bis 16 Uhr – in der Stadthalle sogar bis 17 Uhr.

Kombitickets gelten für alle Ausstellungen

Tickets können vor Ort erworben werden und das Besondere ist: Sie gelten für alle Ausstellungen. Für Kinder kostet der Eintritt 5 Euro, Erwachsene zahlen 15 Euro, und das Familienticket (zwei Erwachsene und eigene Kinder bis 14 Jahre) gibt es für 30 Euro.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: In der Stadthalle Backnang sowie bei den Modellbahnern in Backnang und Winnenden werden verschiedene Getränke und Speisen angeboten.

„Es ist schon etwas Besonderes, was die Vereine hier auf die Beine gestellt haben“, betont ein Sprecher der Veranstalter. Die Kooperation der vier Vereine mache die Modellbahntage im Rems-Murr-Kreis zu einem einzigartigen Projekt, das nicht nur Eisenbahnfreunde begeistern werde.