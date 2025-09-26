Model zeigt sich in Paris: Nach Schock-Fotos aus der Klinik: Bella Hadid wieder wohlauf

Eine Woche nach der Veröffentlichung von erschreckenden Bildern aus dem Krankenhaus ist Bella Hadid wieder in Paris unterwegs. Das Model trainiert bereits wieder im Fitnessstudio.
Eine Woche ist es her, dass Mutter Yolanda Hadid (61) erschütternde Bilder ihrer Tochter Bella Hadid (28) im Krankenhaus via Instagram veröffentlichte. Jetzt gibt es endlich gute Nachrichten: Das Model ist wieder auf den Beinen und wurde am Mittwoch in Paris gesichtet. Wie Bilder in US-Medien zeigen, spazierte sie in einem eleganten braunen Trenchcoat, weißer Bluse und Jeans durch die französische Hauptstadt - offensichtlich ein deutliches Zeichen der Besserung.