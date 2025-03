Model wurde 2024 Mutter: Hailey Bieber veröffentlicht seltenes Foto von Sohn Jack

HBO-Serie kehrt im April zurück "The Last of Us": Offizieller Trailer zeigt düstere Spannung

HBO hat beim South by Southwest Festival den offiziellen Trailer zur zweiten Staffel von "The Last of Us" vorgestellt. Die Fortsetzung der preisgekrönten Serie verspricht mehr Action, neue Charaktere und eine angespannte Beziehung zwischen Joel und Ellie.