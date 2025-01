Model wird 31 Jahre alt: Cristiano Ronaldo sendet romantische Botschaft an seine Georgina

Mit einem liebevollen Post auf Instagram macht Cristiano Ronaldo (39) seiner Partnerin Georgina Rodríguez eine ganz besondere Freude zu ihrem 31. Geburtstag. Der portugiesische Fußballstar teilte ein gemeinsames Selfie aus dem Fitnessstudio und fand dabei Worte, die nicht nur seine Liebste, sondern auch seine Millionen Follower zu Herzen gingen.

"Für die Mutter, Gefährtin, Freundin, meine Frau... Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Liebling. Dein Licht erhellt uns und deine Liebe steckt uns an", schrieb der ehemalige Real-Madrid-Superstar zu dem gemeinsamen Schnappschuss an das argentisch-spanische Model. Die Botschaft sorgte bei den Fans des Portugiesen für Begeisterung und zahlreiche Glückwünsche an das Geburtstagskind.

Antwort von Georgina: "Ich liebe dich"

Georgina selbst reagierte ebenfalls gerührt auf die öffentliche Liebeserklärung. "Ich liebe dich und ich liebe das, was wir zusammen sind", kommentierte sie unter dem Beitrag ihres Partners, mit dem sie seit acht Jahren ihr Leben teilt. Das Paar lebt derzeit mit seinen fünf Kindern Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana Martina und Bella Esmeralda in Saudi-Arabien, wo Ronaldo aktuell seine Karriere ausklingen lässt und seit Ende 2022 für den Klub al-Nassr FC spielt.

Die Geburtstagsfeier fällt in eine erfolgreiche Phase: Erst am Sonntag trug Ronaldo mit einem Tor in der 87. Minute zum 3:1-Sieg seines Teams gegen al-Fateh SC bei. Auch für ihn steht bald ein besonderer Tag an - am 5. Februar wird der Fußballstar 40 Jahre alt.