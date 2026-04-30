Seit Wochen kursieren Bilder von Michelle Hunziker mit dem italienischen Model Giulio Berruti an ihrer Seite. Jetzt spricht die Moderatorin erstmals offen über ihre neue Liebe. "Ich bin glücklich und versuche, dieses Glück zu schützen", sagt sie.

Michelle Hunziker (49) ist frisch verliebt. Schon seit Wochen kursieren Paparazzi-Bilder, die die schweizerisch-italienische Moderatorin vertraut mit dem italienischen Model und Schauspieler Giulio Berruti (41) zeigen. Das frisch verliebte Paar ziert die aktuelle Ausgabe des italienischen Klatschmagazins "Chi". Dort spricht die 49-Jährige erstmals offen über ihre neue Liebe.

"Mit Giulio lasse ich mich absolut gehen", so Michelle Hunziker im Interview. "Ich habe alles losgelassen. Ich habe all die Schutzpanzer, all die Mauern, die ich um mich herum errichtet hatte, eingerissen", gesteht Hunziker weiter. Sie sagt: "Ich bin glücklich, und ich versuche, dieses Glück zu schützen." Damit meint Hunziker, dass sie ihre neue Liebe so privat wie möglich halten will.

"Suche den Menschen, mit dem ich mein Leben verbringen möchte"

Sie erklärt: "Ich habe gelernt, dass man sein Glück teilen kann, wenn man glücklich ist. Aber wenn man es zu sehr teilt, trübt es das eigene Glück, weil man all den Kommentaren und Urteilen ausgesetzt ist, und das hilft einem nicht dabei, etwas Schönes aufzubauen." Hunziker sinniert weiter über ihr Glück: "Ich bin glücklich und dankbar, dass ich trotz der vielen Schwierigkeiten auf meinem Weg in das Wichtigste investieren konnte: meine Familie."

Das Magazin spricht Michelle Hunziker auf ihre beiden gescheiterten Ehen mit Sänger Eros Ramazzotti (62) und Investor Tomaso Trussardi (43) an. Ist Giulio Berruti nun der Mann für immer? Sie antwortet: "Ich war zweimal verheiratet, die erste Ehe dauerte elf Jahre, die zweite zehn. Ich suche im Grunde den Menschen, mit dem ich mein Leben verbringen möchte. Ich glaube fest an das Teilen und die Liebe. Nach allem, was ich durchgemacht habe, weiß ich jetzt, was ich will und was nicht."

Rückblickend sagt sie: "Wenn ich merke, dass meine Zeit mit jemandem abgelaufen ist, lasse ich ihn seinen Weg gehen, ohne Groll zu hegen." Und über Eros Ramazzotti, mit dem sie ihre älteste Tochter Aurora Ramazzotti (29) hat, sagt sie: "Eros ist mein Lieblingsmensch. Er gehört zu meinem Leben, zu meiner Familie. Ich werde ihn immer lieben, wehe dem, der ihn anrührt! Wir sind wie Geschwister und durch eine tiefe Zuneigung verbunden."