Seit Wochen kursieren Bilder von Michelle Hunziker mit dem italienischen Model Giulio Berruti an ihrer Seite. Jetzt spricht die Moderatorin erstmals offen über ihre neue Liebe. "Ich bin glücklich und versuche, dieses Glück zu schützen", sagt sie.
Michelle Hunziker (49) ist frisch verliebt. Schon seit Wochen kursieren Paparazzi-Bilder, die die schweizerisch-italienische Moderatorin vertraut mit dem italienischen Model und Schauspieler Giulio Berruti (41) zeigen. Das frisch verliebte Paar ziert die aktuelle Ausgabe des italienischen Klatschmagazins "Chi". Dort spricht die 49-Jährige erstmals offen über ihre neue Liebe.