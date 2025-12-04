Mit einem Bikinifoto hat Rebecca Mir ihren Followern verraten, dass sie eine Fastenkur macht und fünf Tage nichts mehr isst. Über das Heilfasten spricht sie nicht ohne Grund.

Moderatorin Rebecca Mir (33) hat bei Instagram angekündigt: "Ich esse fünf Tage nichts mehr!" Dahinter steckt eine Heilfastenkur, wie sie weiter erklärt. "Gestern habe ich mit einem Einstiegstag gestartet und ab Mittag nur noch gedünstetes bzw. gegrilltes Gemüse gegessen", schrieb sie am Mittwoch in ihrem Beitrag. "Ab heute geht's richtig los, denn ich mache zum ersten Mal fünf Tage Heilfasten." Auf dem Programm stehen dann nur noch Wasser, Tee und Brühe.

Kampf gegen Erkältung und Co. "Ich möchte meinem Körper eine Pause gönnen, mein System entlasten und mein Immunsystem stärken", schrieb sie in ihrem Posting, in dem sie ein Bikinifoto am Strand veröffentlichte. Sie hoffe, sie werde die fünf Tage durchhalten, erklärte Mir. "Aber ich bin ziemlich dickköpfig, also: Challenge accepted." Zudem teile sie ihre Heilfasten-Reise bewusst mit ihrer Community: "Wenn ich es hier teile, habe ich gleich einen Grund mehr, wirklich dranzubleiben."

In einem Post vom Donnerstag gab Mir ihren Followern ein Update: Tag eins sei ihr "gar nicht so leicht" gefallen, sie habe oft an Essen gedacht und Hunger verspürt. "Heute an Tag zwei wird es schon ein bisschen besser. Ich trinke fleißig Tee, Wasser und Brühe. Mir ist etwas kalt und ich fühle mich ein bisschen schlapp, aber zum Glück habe ich keine Kopfschmerzen." Sie wolle ihrem Immunsystem "einen richtigen Boost" geben, "damit der Körper kranke Zellen abbaut und Platz für neue, gesunde Zellen entsteht". Humorvoll fügte sie an: "Ich hasse alle meine Freunde, die mir gerade schreiben, dass sie Pizza und Spaghetti Bolognese essen. Ich hasse euch."

Vor wenigen Tagen hatte sie bei Instagram noch einen Einblick in ihre Ehe gegeben. Denn das Model sendete liebevolle Glückwünsche an ihren Mann Massimo Sinató (45). Zu seinem 45. Geburtstag am 2. Dezember widmete sie ihrem Liebsten einen Beitrag. "Happy Happy Birthday, 45 Jahre jung und fitter als wir alle zusammen", lobte sie ihren Ehemann. Ein Pärchenfoto der von Mir veröffentlichten Bilderreihe erinnert an die Kennenlerngeschichte des Paares.

Das Foto zeigt die beiden bei einem "Let's Dance"-Auftritt. 2012 lernten sie sich als Profitänzer und Promi-Partnerin in der Show kennen und lieben. Das Duo landete auf dem zweiten Platz, 2015 feierte es seine Traumhochzeit auf Sizilien. 2021 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt.