Mit einem Bikinifoto hat Rebecca Mir ihren Followern verraten, dass sie eine Fastenkur macht und fünf Tage nichts mehr isst. Über das Heilfasten spricht sie nicht ohne Grund.
Moderatorin Rebecca Mir (33) hat bei Instagram angekündigt: "Ich esse fünf Tage nichts mehr!" Dahinter steckt eine Heilfastenkur, wie sie weiter erklärt. "Gestern habe ich mit einem Einstiegstag gestartet und ab Mittag nur noch gedünstetes bzw. gegrilltes Gemüse gegessen", schrieb sie am Mittwoch in ihrem Beitrag. "Ab heute geht's richtig los, denn ich mache zum ersten Mal fünf Tage Heilfasten." Auf dem Programm stehen dann nur noch Wasser, Tee und Brühe.