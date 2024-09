Model Sissi Melzer: In den letzten Jahren wurde ich experimentierfreudiger

Beauty-Profi Sissi Melzer bereut, dass sie sich in Sachen Hairstyle lange zu wenig getraut hat. Im Interview verrät sie, was sie geändert hat und wie ihre Selfcare-Routine aussieht.

Content Creatorin Sissi Melzer ist bei ihren Haaren "experimentierfreudiger" geworden. Sie bereut, "dass ich mich zu lange nicht getraut habe, etwas zu ändern", wie das "L'Oréal Paris"-Kampagnengesicht im Interview zur Neulancierung des Elnett Anti-Gelbstich-Haarsprays erklärt. Zudem verrät sie, dass sie und ihr Mann Benjamin Melzer einander in Sachen Hairstyling und Outfits beraten. Das Paar war 2021 bei "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen - die neue Staffel verfolgt Sissi Melzer allerdings nicht...

Liebe Frau Melzer, Ihre Fans feiern Ihre Beauty-Tipps in den sozialen Medien. Wie verändern Sie Ihre Skincare und Haarpflege in der kühleren Jahreszeit, die nun begonnen hat?

Sissi Melzer: Sobald es draußen kühler wird, drehen wir drinnen gerne die Heizungen auf und die Luft wird sehr trocken. Vor allem der Wechsel zwischen drinnen und draußen strapaziert sowohl unsere Haut als auch unsere Haare. Feuchtigkeit ist daher das A und O. Ich ergänze in meiner Routine also gerne Hyaluron-Fluide und wechsle auf reichhaltigere Cremes.

Lesen Sie auch

Was war der beste Beauty-Tipp, den Sie selbst je bekommen haben?

Melzer: Dass man das Gesicht immer doppelt reinigen sollte! Zuerst kann hier ein Cleanser genutzt werden, um Make-up und Rückstände zu entfernen. Im zweiten Schritt kann eine schäumende Reinigung stattfinden, um das Gesicht von Schmutz, Talg und Umwelteinflüssen zu befreien.

Was sind für Sie No-Gos bei der Körperpflege?

Melzer: Viel hilft nicht viel! Man sollte sich auf wenige Produkte fokussieren, damit die Haut nicht überreizt wird. Und man sollte auch nicht jeden Trend mitmachen.

Hatten Sie je eine Frisur oder Haarfarbe, die Sie im Nachhinein bereut haben? Was würden Sie in diesem Bereich gerne noch ausprobieren?

Melzer: Ich bereue, dass ich mich zu lange nicht getraut habe, etwas zu ändern. Erst in den letzten Jahren wurde ich etwas experimentierfreudiger, habe mir spontan einen kurzen Bob geschnitten und wechsle gerade zwischen Farbnuancen und Färbetechniken. Einen eleganten Rot-Ton könnte ich mir beispielsweise auch mal vorstellen. Auch traue ich mich langsam an etwas aufwändigere Hairstylings heran.

Beraten Sie und Ihr Mann einander in Sachen Hairstyling und Outfits?

Melzer: Ja klar! Nicht immer, aber die Meinung des jeweils anderen zählt sehr viel und er hat einen super Geschmack!

Wie viel Zeit investieren Sie als Beauty-Profi in die Pflege Ihrer Haare?

Melzer: Gerade mit blondierten Haaren ist die Pflege das A und O. Daher nehme ich mir gerne die Zeit dafür.

Was sind die wichtigsten Hilfsmittel bei Ihrer Haar-Routine?

Melzer: Ein gutes Haaröl und Leave-In-Serum für die Nacht, als Pflege und täglich für alle Stylings natürlich Haarspray! Deswegen freue ich mich auch riesig über das neue Elnett Anti-Gelbstich Spray, das perfekt zu meinem Haar matcht.

Körperpflege ist für viele Menschen Selfcare. Womit sorgen Sie im Alltag außerdem dafür, dass Sie sich körperlich und seelisch wohlfühlen?

Melzer: In einem Alltag voller Ablenkung und Handy ist das ein Spaziergang im Wald für mich. Am liebsten mit meinem Hund und ohne Handy. Da kann ich so richtig durchatmen. Die Natur erdet mich und ich bewege mich.

Auf welche neuen Projekte freuen Sie sich gerade am meisten?

Melzer: Ich freue mich auf alles, was kommt! Aktuell kann ich noch nicht zu viel verraten.

Die neue Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" wird nun ausgestrahlt. Verfolgen Sie die Show und wem trauen Sie den Sieg zu?

Melzer: Die aktuelle Staffel verfolge ich diesmal nicht, da mir niemand aus dem Cast zusagt. Ich finde alle Charaktere zu explosiv und deren Verhalten überhaupt nicht mehr authentisch.