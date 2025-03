Model-Nichte bis Gabriela Sabatini: Neu bei Instagram: Diesen Stars folgt Steffi Graf

Lange hat sich Steffi Graf (55) von Instagram ferngehalten. Doch nun hat sich die Tennislegende doch noch auf der Social-Media-Plattform angemeldet. Beigetreten ist sie übrigens schon im Januar 2024. Dies zeigen die Infos zu ihrem Konto. Doch verifiziert wurde ihr Account mit dem Titel stefaniegrafhq erst im März 2025.

Seit ihrem offiziellen Debüt vor einer Woche hat Steffi Graf erst drei Beiträge veröffentlicht. Los ging es mit einem Foto, dass sie und Gatte Andre Agassi (54) zeigt. "Willkommen bei Ihrer besten Quelle für alles rund um Steffi Graf! Updates, Veranstaltungen und exklusive Beiträge vom Graf-Team folgen in Kürze", heißt es dazu. Beitrag zwei teilt Informationen zu einem Pickleball-Turnier in Vietnam und China, bei dem das "Power Couple" Agassi-Graf auftreten wird.

Lesen Sie auch

Erst im dritten Post wird es etwas persönlicher. Man sieht eine Reihe von Bildern, die Steffi Graf bei dem zeigen, was sie weltbekannt gemacht hat: beim Tennisspielen. Einmal lacht sie in die Kamera, auf einem anderen Foto fasst sie sich an die Stirn. "All die verschiedenen Gefühle, wenn man wieder zurück auf den Platz kommt", schreibt sie dazu.

Diesen Stars folgt Steffi Graf

21.500 Follower hat Steffi Graf in einer Woche gesammelt. Nicht schlecht für den Anfang, aber (noch) überhaupt kein Vergleich mit anderen Sportlern. Zum Vergleich: Andre Agassi folgen 857.000 Fans. Die aktuelle Weltranglistenerste, Aryna Sabalenka (26), hat 2,6 Millionen Follower.

Steffi Graf selbst folgt aktuell nur 34 Accounts. Darunter ist natürlich ihre Familie. Neben ihrem Gatten folgt sie auch ihrem Sohn Jaden Agassi (23), Tochter Jaz Elle (21) und ihrer Model-Nichte Talia Graf.

Der Großteil der anderen Profile, die Steffi Graf verfolgt, kommt aus der Tenniswelt. So beobachtet sie Gabriela Sabatini (54). Die Argentinierin war eine ihrer großen Rivalinnen während der Karriere. Außerdem auf dem Radar der Gräfin sind Ex-Spieler wie Andy Roddick (42) und Mardy Fish (43) sowie aktuelle Spielerinnen wie bereits erwähnte Sabalenka oder Emma Navarro (23). Zudem lässt sich Steffi Graf von den Accounts der wichtigsten Tennisturniere wie Wimbledon auf dem Laufenden halten.

Die dritte Säule der gefolgten Seiten bilden Wohltätigkeitsorganisationen. Darunter sind das UN-Kinderhilfswerk Unicef, die RTL-Aktion "Wir helfen Kindern" und die Stiftung "Children for Tomorrow". Die hat Steffi Graf selbst in Hamburg gegründet. Dies erklärt wohl auch, warum die Mannheimerin der Schulbehörde Hamburg folgt.