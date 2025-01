Schon 50 Regelverstöße bis Tag fünf Dschungelcamp: Die Schmugglerbande und die explodierende "Mumu"

An Tag vier im Dschungelcamp war aufgeflogen, dass Timur Ülker Brühwürfel in die Show geschmuggelt hat. Jetzt gibt Yeliz Koc zu, dass sie in ihrem Schlüpfer eine Vape versteckt und große Angst hatte, dass das Gerät explodieren könnte.