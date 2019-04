1 Lena Gercke scheint wieder verliebt zu sein Foto: Markus Wissmann / Shutterstock.com

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte? Model Lena Gercke hat ein Foto gepostet, auf dem sie eng umschlungen einen Mann küsst. Sie verrät auch, um wen es sich dabei handelt.

Liebes-Outing auf Instagram: Model und "GNTM"-Gewinnerin Lena Gercke (31) hat auf ihrem offiziellen Profil einen Schnappschuss gepostet, der wohl kaum einen Zweifel daran lässt, dass die blonde Schönheit wieder vergeben ist. Auf dem Foto, das Gercke nur mit einem Herzchen-Emoji kommentierte, hat sie ihre Arme um einen Mann in weißem Shirt geschlungen. Dieser hält sie ebenfalls fest in seinen Armen und küsst sie innig. Wer ist der neue Mann an ihrer Seite?

Sehen Sie hier Lena Gercke in der ersten Staffel von "GNTM"

"Für mich ist Liebe, Partnerschaft das Allerwichtigste"

Die Gesichter der beiden Turteltauben sind von der Kamera abgewendet und nicht deutlich zu erkennen - doch für des Rätsels Lösung sorgt eine Markierung auf dem Foto. Bei dem Mann, den Gercke umarmt, handelt es sich demnach um Werbefilm-Regisseur Dustin Schöne (33). Wie heißt es so schön? Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Influencer Riccardo Simonetti (26) kommentiert etwa: "Awwwww yes endlich [...] toll seht ihr zusammen aus". Moderatorin und Schauspielerin Janin Ullmann (37) schickt jede Menge roter Herzen.

Seit ihrer Trennung von Kilian Müller-Wohlfahrt (37) im Mai 2018 war Lena Gercke offiziell Single. Mit dem Sportmediziner war sie rund zweieinhalb Jahre zusammen. Zuvor war das Model von 2011 bis 2015 mit Fußballer Sami Khedira (32) liiert. Im Dezember 2018 verriet Gercke, dass das Single-Dasein eigentlich nichts für sie ist. "Für mich ist Liebe, Partnerschaft das Allerwichtigste. Das fehlt mir", sagte sie gegenüber "DB mobil". "Wenn du auf einmal mit 30 wieder Single und allein bist und so viel Arbeit hast, fragst du dich natürlich, wofür du das machst. Wenn du es mit niemandem teilen kannst."