Model lässt sich von Essen inspirieren: Schwangere Hailey Bieber zeigt Bauernmarkt-Maniküre

Hailey Bieber (27) orientiert sich für ihre Beauty-Looks gerne an Essen und der Natur. So sorgte sie vergangenes Jahr für den Maniküre-Trend "Glazed Donut" oder den "Strawberry"-Make-up-Trend. Auch die Produkte ihrer Kosmetikmarke Rhode sind meist kulinarisch inspiriert - von Rouge in der Farbe "Spicy Marg" bis Lippenstift in der Farbe "Guava Spritz". Jetzt zeigt die schwangere Ehefrau von Popstar Justin Bieber (30) ihre neueste an Essen inspirierte Maniküre: "Farmers market"-Nails, also "Bauernmarkt"-Nägel.