Ob als zahnlose Eishockeyspielerin, freundliche Riesin oder glamouröse Modenschau-Besucherin: Seit 1998 sammelt Heidi Klum Gastauftritte in Hollywood-Produktionen. Auch im Sequel eines Kultfilms von 2006 ist sie wieder dabei.
Sie modelt, moderiert, bewertet, singt und malt - und taucht immer wieder überraschend auf der Leinwand auf. Auch in "Der Teufel trägt Prada 2" hat Model und Moderatorin Heidi Klum (52) neben zahlreichen weiteren Stars und Sternchen einen kurzen Auftritt. Klums Cameo ist dabei eine Art nostalgisches Detail: Bereits im Originalfilm von 2006 saß sie neben Meryl Streep, Anne Hathaway und Emily Blunt im Publikum einer Modenschau. Solche Gastauftritte sind mittlerweile zu einer Art Markenzeichen für Klum geworden - die "Germany's next Topmodel"-Moderatorin war schon in zahlreichen Filmen und Serien zu sehen.