Ob als zahnlose Eishockeyspielerin, freundliche Riesin oder glamouröse Modenschau-Besucherin: Seit 1998 sammelt Heidi Klum Gastauftritte in Hollywood-Produktionen. Auch im Sequel eines Kultfilms von 2006 ist sie wieder dabei.

Sie modelt, moderiert, bewertet, singt und malt - und taucht immer wieder überraschend auf der Leinwand auf. Auch in "Der Teufel trägt Prada 2" hat Model und Moderatorin Heidi Klum (52) neben zahlreichen weiteren Stars und Sternchen einen kurzen Auftritt. Klums Cameo ist dabei eine Art nostalgisches Detail: Bereits im Originalfilm von 2006 saß sie neben Meryl Streep, Anne Hathaway und Emily Blunt im Publikum einer Modenschau. Solche Gastauftritte sind mittlerweile zu einer Art Markenzeichen für Klum geworden - die "Germany's next Topmodel"-Moderatorin war schon in zahlreichen Filmen und Serien zu sehen.

Heidi Klum spielte die Freundin von Michael J. Fox Bereits 1998 schnupperte Heidi Klum kurz Hollywood-Luft mit einem Cameo-Auftritt im Film "Studio 54" mit den Hauptdarstellern Ryan Phillippe und Salma Hayek. Mehr Bildschirmzeit hatte sie schließlich 1999 in der Sitcom "Chaos City": Klum spielte in sieben Folgen der dritten Staffel sich selbst als Freundin von Michael Flaherty, der von Michael J. Fox dargestellt wurde.

Klum in "Zoolander" und "Sex and the City"

Nach weiteren kleinen Rollen in der Serie "Cursed" (2000) und dem Film "Über kurz oder lang" (2001), in dem sie neben Josh Hartnett (45) ein Frisuren-Model spielte, feierte Heidi Klum dann einen Gastauftritt in der Erfolgskomödie "Zoolander" (2001) mit Ben Stiller und Owen Wilson sowie einen besonderen Auftritt in "Sex and the City" (2001). Dort trat sie ebenfalls als sie selbst auf: Sie stieg in einer Szene auf einem Laufsteg über die zuvor gestolperte Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) hinweg. Wenig später erschien Klum in "Malcolm mittendrin" (2002) als zahnlose Eishockeyspielerin.

Gastauftritt in "Der Teufel trägt Prada"

Es folgte ein kurzer Auftritt in "CSI: Miami" (2003) und eine Rolle in "Ella - Verflixt & zauberhaft" (2004) als freundliche Riesin, bevor mit "Der Teufel trägt Prada" (2006) ein weiteres Highlight zu Klums Filmografie hinzukam. In dem Kultfilm mit Meryl Streep, Anne Hathaway und Emily Blunt spielte sie sich erneut selbst und saß bei einer Modenschau prominent platziert im Publikum.

"How I Met Your Mother" und "Desperate Housewives"

Im Thriller "Verführung einer Fremden" (2007) gab sie eine Moderatorin, dann zeigte sich Klum einmal mehr in zwei Erfolgsserien als Heidi Klum: in "How I Met Your Mother" (2007), wo sie auf einer "Victoria's Secret"-Party auf Barney (Neil Patrick Harris) und Ted (Josh Radnor) trifft, sowie in "Desperate Housewives". Dort geigte Klum ihrer "alten Freundin" Gaby (Eva Longoria) in einer kurzen Szene gehörig die Meinung. Weitere kleine Auftritte gab es von Klum im Blockbuster "Ocean's 8" (2018) mit unter anderem Sandra Bullock, Cate Blanchett und Anne Hathaway sowie in der Fernsehserie "Parks and Recreation" (2013) als eine Kleinstadtbürgermeisterin aus Dänemark.

Drama für Heidi Klum in "Die Bergretter"

Auch im deutschen TV war Klum bereits als Schauspielerin zu sehen. In der Folge "Bruderliebe" der ZDF-Erfolgsserie "Die Bergretter" spielte Heidi Klum 2023 die Eventmanagerin Isabelle Klett, die eine Modenschau organisieren soll. Als sie mit Lukas Ritt (Aaron Karl) auf einem Motorrad unterwegs ist, kommt es zu einem Unfall, bei dem die beiden einen Abhang hinunterstürzen.