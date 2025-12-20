Model des Jahres: Anok Yai musste sich Lungen-OP unterziehen

Nachdem sie gerade erst zum "Model of the Year" gekürt wurde, schockierte die 28-jährige Anok Yai ihre Fans nun mit einer beunruhigenden Nachricht: Während sie die Laufstege der Welt eroberte, kämpfte sie hinter den Kulissen um ihr Leben.
Anok Yai (28) gilt derzeit als eines der erfolgreichsten und begehrtesten Models. Erst Anfang Dezember wurde die US-Amerikanerin sudanesischer Herkunft vom British Fashion Council zum "Model des Jahres" 2025 gekürt, im Oktober lief sie bei der Victoria's-Secret-Show über den Laufsteg. Doch hinter den Kulissen kämpfte Yai mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung.