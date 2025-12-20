Model des Jahres: Anok Yai musste sich Lungen-OP unterziehen

Nachdem sie gerade erst zum "Model of the Year" gekürt wurde, schockierte die 28-jährige Anok Yai ihre Fans nun mit einer beunruhigenden Nachricht: Während sie die Laufstege der Welt eroberte, kämpfte sie hinter den Kulissen um ihr Leben.

Anok Yai (28) gilt derzeit als eines der erfolgreichsten und begehrtesten Models. Erst Anfang Dezember wurde die US-Amerikanerin sudanesischer Herkunft vom British Fashion Council zum "Model des Jahres" 2025 gekürt, im Oktober lief sie bei der Victoria's-Secret-Show über den Laufsteg. Doch hinter den Kulissen kämpfte Yai mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung.

In einem emotionalen Instagram-Post offenbarte das Model nun, dass es sich einer schweren Lungenoperation unterziehen musste. Am Freitag teilte Yai mehrere Fotos und Videos aus dem Krankenhaus und schilderte, dass sie seit einem Jahr gegen eine Krankheit kämpfe, von der sie lange Zeit nichts wusste.

Zufällig wurde bei ihr demnach ein angeborener Defekt festgestellt, der ihr Herz überlastete und schleichend ihre Lunge zerstörte. Über Jahre blieb die Erkrankung symptomfrei, entwickelte sich jetzt jedoch zu einem medizinischen Albtraum mit hartnäckigem Husten, starken Schmerzen in der Brust und akuter Atemnot. Zudem habe sie Blut gehustet, schildert die 28-Jährige.

Anok Yai versuchte ihre Krankheit zu ignorieren

Zunächst habe sie versucht, die Krankheit zu ignorieren und weiterzuarbeiten, während sie auf den "perfekten Moment" für eine Behandlung wartete. "Ich dachte immer, ich könnte alles niederarbeiten und davor weglaufen, aber das Universum hat einen Weg, dich auszubremsen und aufzuwecken", schreibt Yai rückblickend.

Letztendlich musste sie jedoch schmerzlich erkennen, dass es in einer Karriere, die niemals schläft, keinen "richtigen Zeitpunkt" für eine lebensrettende Operation gibt - ihre Gesundheit verschlechterte sich zusehends.

Die Wende kam vor wenigen Tagen: Anok Yai ließ sich einer robotergestützten Lungenoperation unterziehen. Die OP sei "erfolgreich" verlaufen. "Jetzt heile ich erstmal ... aber ich komme bald zurück", schloss sie ab und dankte dem Ärzteteam sowie ihren Freunden und Familie.