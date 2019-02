1 Das Stuttgarter Model Alena Fritz will auf einen natürlichen Look setzen (Archivbild). Foto: dpa

Ehrlich schön, zu echt oder nur Marketing? In Zeiten der perfekt inszenierten Instagram-Welt setzen immer mehr Promis auf einen natürlichen Look. Auch die Stuttgarterin Alena Fritz will ein Zeichen setzen.

Stuttgart - Wie sieht ein Supermodel direkt nach dem Aufwachen aus? Das ist in vielen Fällen inzwischen kein Geheimnis mehr - dank der Sozialen Medien. Manche Promi-Damen gehen inzwischen weiter. Sie zeigen sich ganz bewusst ungeschminkt wie die Stuttgarterin Alena Fritz. Das Model aus Ostfildern, dessen Job es ist, perfekt auszusehen, zeigt sich in einem Instagram-Beitrag am Dienstag gewollt unperfekt.

„Wer auf sexy Blicke und perfektes Make-up steht, wird hier eher gelangweilt sein, schreibt die 29-Jährige zu einem Foto, das sie in einem fast durchsichtigen schwarzen Kleid nahezu ungeschminkt zeigt. Außer einem Lippenbalm mit einem Hauch Rosé habe sie keine Schminke aufgetragen, „keine Filter, sogar die Haare haben nicht mal nen Föhn gesehen“, schreibt sie ihren Fans.

Trend zu einem natürlichen Look

Das Model will mit dem ehrlichen Bild offensichtlich ein Zeichen gegen den Perfektionswahn in den sozialen Netzwerken setzen. „Ich habe den Eindruck auf Instagram stehen ganz viele regelrecht auf diesen künstlichen unechten Kardashian-Look.“ Manchmal verleiteten Filter und Co. zum Schummeln, da die gestellten Selfies mehr Likes bekämen als natürliche Bilder. „Aber das ist mir jetzt egal, ich versuche so oft es geht, so zu sein, wie auf dem Bild hier oben, einfach ich.“

Die Frau des ehemaligen Bundesliga-Fußballers Clemens Fritz ist nicht die einzige Prominente, die auf Schönheits-Schummelein verzichtet. Dass sich prominente Frauen im natürlichen Look zeigen, ist seit einiger Zeit ein Trend – zu sehen etwa jüngst bei Schlagerkönigin Helene Fischer, Schauspielerin Cameron Diaz oder Sängerin Alicia Keyes. Die Botschaft: Auch wir Stars sind nicht perfekt. Das macht sie nahbarer.

Tatsächlich ermöglichen Instagram, Twitter und Co. den Fans völlig neue Einblicke in den Alltag der Superstars. Private Fotos, Blicke hinter die Kulissen – in die eigene Wohnung. Womöglich ist da das ungeschminkte Gesicht nur ein logischer weiterer Schritt - auch, um Nähe zu den Fans zu erzeugen. Schließlich sind Follower zu einer Art Währung im Showbusiness geworden.