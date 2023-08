Die neue Freundin von Mick Schumacher hatte schon Kontakt zu Deutschland: Laila Hasanovic war vorher mit einem bekannten Fußballer zusammen, der derzeit in der Bundesliga kickt. Das dänische Model zeigt auf seinem Instagram-Account Einblicke in ihr spannendes Jetset-Leben.

Rennfahrer Mick Schumacher (24) macht mit einer neuen Frau an seiner Seite von sich reden. Normalerweise hält er sich eher bedeckt, was sein Privatleben angeht, doch am Sonntag (13. August) postete er sich ganz offen mit dem dänischen Model Laila Hasanovic (22). Er ist nicht der erste Sportler an ihrer Seite...

Ihr Ex kickt in Wolfsburg

Das Model aus Kopenhagen war zuvor mit dem dänischen Fußballer Jonas Wind (24) zusammen, der Anfang 2022 vom FC Kopenhagen zum VfL Wolfsburg wechselte. Auf ihrer Instagram-Seite sind noch etliche alte Pärchenbilder zu sehen. Am 29. Juli 2021 feierte sie etwa "Zwei Jahre Liebe". Die beiden sollen derzeit gemeinsam in St. Tropez urlauben, wo offensichtlich auch das Bild entstand, das die beiden vertraut auf einem Boot zeigt. Sie kommentierte den Schnappschuss aber immerhin mit einem verliebten Smiley.

Sie jettet um die Welt

Die Dänin ist sonst aktiv auf ihrem Account, dem 175.000 Menschen folgen. Dort zeigt sie, dass sie beruflich und privat viel von der Welt sieht. Im Januar etwa postete sie sich bei einer Safari-Tour in Südafrika. "My happy place" (zu deutsch: Mein Glücksort) schrieb sie dazu. Im April war sie erst Skifahren in Aspen und feierte danach auf dem kalifornischen Coachella-Festival. Rom, Florenz, Miami, die Malediven und Barbados waren weitere Reiseziele in den vergangenen Monaten. Sie ist also ebenfalls wie Mick Schumacher häufig unterwegs. Auch eine Verbindung zum Rennsport gibt es: Im Mai 2022 postete sie sich am Rande des Formel-1-Rennens in Monaco.

Im Juli erschien ihre Kollektion

Und auch im Job gibt sie Vollgas. Am 5. Juli hat sie eine limitierte Kollektion mit dem Modelabel "Skagen Clothing" auf den Markt gebracht. "Meine Absicht mit der Sammlung war es, fünf Stücke zu kreieren, die perfekt zusammenpassen. Alle Artikel sind sehr vielseitig einsetzbar und stellen eine tolle Ergänzung für jeden Kleiderschrank dar", kündigte sie im Vorfeld an.

Sie arbeitet für gleich zwei Agenturen: Born Models und London Model Agency. So modelt sie etwa für den Online-Shop Nelly.com und für das Dessouslabel Hunkemöller. Dafür war sie Anfang des Jahres auf Barbados, um für die Sommerkampagne zu shooten. "Mein Lieblingsbikini ist gerade gestartet und ich kann es kaum erwarten, ihn den Sommer in Europa durchzutragen", kündigte sie im April an.