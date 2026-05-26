Modekonzern Mango: Mango-Erbe unter Mordverdacht

2024 stürzte Isak Andic, Gründer des Modekonzerns Mango und Milliardär, bei einer Bergwanderung in die Tiefe und starb. Jetzt hat die Polizei seinen ältesten Sohn verhaftet.
Es gibt keine Zeugen. „Der Vater, in einem Versuch, sich mit seinem Sohn zu versöhnen, stimmt dem Ausflug zu, den sein Sohn ihm vorschlägt, um sich zu unterhalten, die beiden allein“, schreibt die Richterin in ihrem Beschluss. Vater und Sohn allein, um sich zu versöhnen. Doch aus der Versöhnung wurde nichts. Hinterher sagte der Sohn, dass der Vater einen Moment stehengeblieben sei, um ein Foto zu machen, dabei müsse er abgestürzt sein, er, der Sohn, habe nur noch rollende Steine gehört. Das war am 14. Dezember 2024.