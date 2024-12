Modekette mit Filiale in Stuttgart bleibt erhalten: Die Yeans Halle bleibt geöffnet – alle Arbeitsplätze sind gerettet

In der City werden immer wieder traditionelle Geschäfte geschlossen. Dieses Schicksal bleibt dem Stuttgarter Flagship-Store der 1977 gegründeten Kette Yeans Halle erspart. An der Königstraße 3 wird es vorerst keinen Leerstand geben. Die Rettung der in finanzielle Turbulenzen geratenen Mode-Kette mit Sitz in Sindelfingen ist geglückt, wie der Sanierungsexperte Steffen Beck von der Pluta Rechtsanwalts GmbH am Donnerstag unserer Zeitung erfreut mitteilt: „In Stuttgart wird kein einziger Arbeitsplatz abgebaut!“

Gläubiger sollen eine „überdurchschnittliche Quote“ erhalten

Die Gläubiger hätten dem Insolvenzplan, den Beck mit der Geschäftsführung der Yeanshalle in einjähriger Arbeit aufgestellt hat, „im Abstimmungs- und Erörterungstermin einstimmig zugestimmt“, berichtet der Anwalt. Auch das Gericht habe den Plan abgesegnet. In der Verwaltung in Sindelfingen würden allerdings Stellen abgebaut, so Beck. Dies habe man „sozialverträglich hinbekommen“, da in dem vor 47 Jahren gegründeten Unternehmen etliche Mitarbeiter, die seit den Anfangsjahren dabei sind, nun in die Rente gingen.

Lesen Sie auch

Das Insolvenzverfahren für die Jeansläden mit dem „Y“ soll nun in Kürze vom Amtsgericht Stuttgart aufgehoben werden. Alle etwa 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die noch nicht vor dem Rentenalter stehen, können in den 13 Filialen in Süddeutschland laut Beck weiterhin beschäftigt werden. „Von der konstruktiven Zusammenarbeit aller Beteiligten profitieren die Gläubiger“,sagt Beck, „sie werden eine überdurchschnittliche Quote erhalten.“

Rechtsanwalt Sebastian Mielke, der das Verfahren für die Gläubiger begleitet, ist ebenfalls zufrieden: „Die Yeans Halle zeigt, dass die Eigenverwaltung ein passendes Instrument zur Neuaufstellung sein kann.“ Die Eigenverwaltung ist ein gerichtliches Sanierungsverfahren zum Erhalt von Unternehmen. Der insolvente Betrieb darf unter Aufsicht eines Sachwalters weiterarbeiten und mit Hilfe von erfahrene Experten versuchen, die finanzielle Schieflage zu überwinden.

Unsere Empfehlung für Sie Modekette aus Sindelfingen Yeans Halle meldet Insolvenz an Die Sindelfinger Yeans Halle hat die Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Betroffen sind auch viele Filialen in der Region Stuttgart. Wie geht es jetzt weiter?

Die Trender Jeansmode GmbH Co. KG aus Sindelfingen, Muttergesellschaft des Textilhändlers Yeans Halle, sowie zwölf operative Tochtergesellschaften hatten aufgrund der Insolvenz beim Amtsgericht Stuttgart ein Verfahren in Eigenverwaltung beantragt. Bisher besaßen die „Töchter“ selbstständige Strukturen, die nun in einer gemeinsamen Gesellschaft zusammengefasst werden. So soll der Verwaltungsaufwand erheblich reduziert werden. Durch die Modernisierung der IT-Systeme sollen die Bereiche Einkauf, Logistik und Marketing deutlich verbessert werden. Mit nur einer Verwaltung könnten Mietverträge „neu verhandelt und dadurch Kosten reduziert werden“, heißt es seitens der Sanierer.

Dem Sanierer Steffen Beck ist mit den Kollegen die Rettung der Yeans Halle geglückt. Foto: Andreas Engelhard

Dass es in Stuttgart nur noch eine Yeans Halle an der Königstraße gibt und das Stammhaus an der Tübinger Straße im Juli 2023 nach 46 Jahren geschlossen wurde, war nicht der Wunsch des Unternehmens, erklärt Steffen Beck. Man habe versucht, in den Verhandlungen mit dem Eigentümer „die für diesen Standort zu hohen Mieten zu senken“. Bei einer Reduzierung wäre die Jeanskette an der Tübinger Straße geblieben. Nun stehen die Räume immer noch leer – ohne dass der Vermieter Einnahmen hat.

Was sich im Sortiment ändern soll

Das Sortiment der Yeans Halle soll künftig hochwertiger werden, sagt Steffen Beck. Weiterhin werde man eine große Auswahl an bekannten Jeansmarken bereithalten, darüber hinaus soll aber das Angebot erweitert werden und die Kundenbindung etwa mit einer neuen App verbessert werden. „Die Yeans Halle wird für Trends und Highlights stehen“, betont der erfolgreiche Sanierer. Der Abschluss des Sanierungsverfahrens sei „ein ganz wichtiger Schritt für die Neuaufstellung“, betont Steffen Beck.

Gründer Mühlberger übergibt operative Verantwortung

Im September wurde Thomas Klein als neuer Geschäftsführer der Modekette Yeans Halle bestellt. Horst Mühlberger, der Gründer und Inhaber, hat die operative Verantwortung an ihn übertragen. Künftig will er sein Unternehmen „in beratender Funktion unterstützen“ und mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung „weiterhin zur strategischen Entwicklung beitragen“.