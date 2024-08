Modehandel: Scotch & Soda schließt alle Geschäfte in Deutschland

1 Die Modemarke Scotch & Soda stellt ihren Geschäftsbetrieb in Deutschland mit knapp 40 Filialen ein. Foto: Federico Gambarini/dpa

Der Einzelhandel erlebt schwierige Zeiten. Auch die Filialen der Modekette Scotch & Soda werden aus den Innenstädten verschwinden.











Düsseldorf - Die Modemarke Scotch & Soda stellt den Geschäftsbetrieb in ihren knapp 40 Filialen in Deutschland Ende August ein. Rund 290 Menschen verlieren ihren Job, wie der vorläufige Insolvenzverwalter, Holger Rhode, der dpa mitteilte. In den meisten Geschäften sei am kommenden Samstag der letzte Verkaufstag. Etwa fünf Filialen könnten womöglich noch länger geöffnet bleiben, um die restliche Ware zu verkaufen.