Ursula Schwab schließt ihr Modegeschäft in Sillenbuch nach 23 Jahren. Der Name der Unternehmerin ist vielen in Stuttgart seit den 90ern ein Begriff. Zuletzt ist auf der Sillenbucher Einkaufsmeile vieles in Bewegung.









In pinkfarbenen Buchstaben steht es auf den Schaufenstern: Räumungsverkauf. Die Sillenbucher Boutique Ursula Schwab schließt. Der Name ist vielen in Stuttgart ein Begriff. 1993 eröffnete die gelernte Lithografin in ihrem Reprostudio an der Hasenbergsteige ihr erstes Modegeschäft „Die Etage“. „Die Leute mussten läuten. Das war etwas sehr Besonderes und Persönliches.“ Wenig später zog Ursula Schwab ins Bohnenviertel und eröffnete dort ein kleines Geschäft für italienische und französische Schuhe. Ein zweites Schuhgeschäft an der Calwer Straße kam 1997 hinzu. 2000 machte sie den Laden in Sillenbuch auf. Im Verlauf der Jahre gab es noch Läden an der Sophienstraße und im Breuningerland Sindelfingen. Seit 2012 konzentriert sich Ursula Schwab mit ihren langjährigen Mitarbeiterinnen, ihrem „Dream-Team“, auf den Standort Sillenbuch.