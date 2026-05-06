Modegeschäft in Degerloch: Seit 50 Jahren im Laden – und Sibylle Lehner denkt gar nicht ans Aufhören

Seit 50 Jahren führt Sibylle Lehner in Stuttgart-Degerloch „Henry Moden“. Mittlerweile ist sie 73 Jahre. Wie schafft sie das in diesen Zeiten?
Das einzige Mal, dass Sibylle Lehner mitten im Geschäft ihren Modeladen schloss, war vor knapp zehn Jahren. Damals erschien eine Frau mit Begleitern – eine arabische Prinzessin, wie sich herausstellte. Sie nutzte einen Krankenhausaufenthalt, um ihre Garderobe aufzufüllen. Weil der Kauffluss nicht zu verebben schien, verriegelte Lehner die Tür für das Personal Shopping. Als Belohnung wuchs der Bon auf eine knapp fünfstellige Zahl.