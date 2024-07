Modedesignerin aus der Ukraine in Korb: Kunstvolle Unikate im Zeichen des Friedens

7 Aktuell sitzt Maryna Turinina auch mal bis nachts am Tisch und näht für Frieden. Foto: Gottfried Stoppel

Maryna Turinina musste 2022 mit Tochter und Enkel aus der Ukraine flüchten. Mittlerweile hat die Modedesignerin etwas Fuß gefasst im Rems-Murr-Kreis und lebt ihre Leidenschaft weiter: passgenaue Unikate aus edlen Stoffen kreieren.











Als die Panzer immer näher gerückt sind und der beängstigende Lärm der Raketen und des Fliegeralarms beinahe unerträglich wurde, war für Maryna und Yuliia Turinina klar, dass es höchste Zeit ist, zu gehen. Also packten Mutter und Tochter etwas zu Essen ein, die Laptops, Papiere und genügend Windeln sowie Decke, Kissen und Kuscheltier für Yuliias Tochter Milana. „Von den Klamotten hatten wir nur das dabei, was wir am Leib trugen. Dazu praktische Schuhe für die elfstündige Reise im Stehen. Alles andere musste in der Wohnung in Kiew zurückbleiben, als wir uns auf die Flucht nach Deutschland machten“, sagt Yuliia Turinina.