Modedesigner im Interview: Guido Maria Kretschmer startet seinen eigenen Podcast

Guido Maria Kretschmer geht unter die Podcaster: Mit "feinstoff" gibt er private Einblicke - aufgenommen direkt in seinem Zuhause. "Ich habe mir ein kleines Studio eingerichtet, in dem ich auch die Gäste begrüße. So hat es eine große Privatheit, die mir sehr wichtig war", verrät er im Interview.
"Jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt", erklärt Guido Maria Kretschmer (60). Der Modedesigner, TV-Star und Autor startet seinen ersten eigenen Podcast "feinstoff". Ab dem 25. September dürfen sich Fans auf "ganz viel Guido" und "ganz viel Privates" freuen, verspricht Kretschmer. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge - überall, wo es Podcasts gibt.