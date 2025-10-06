Herzogin Meghan hat sich am Wochenende in Paris gezeigt. Ihr Auftritt dort sorgte für Wirbel, nicht nur, weil sie sich nach zwei Jahren mal wieder in Europa sehen ließ.

Herzogin Meghan (44) hat sich nach langer Zeit wieder öffentlich in Europa gezeigt. Die Ehefrau von Prinz Harry (41) war zuletzt 2023 bei den Invictus Games in Düsseldorf zu sehen. Nun hat sie ihre kalifornische Heimat erneut verlassen, um den Atlantik zu überqueren. Am Wochenende tauchte sie bei der Paris Fashion Week auf. Ein besonderer Freund lockte sie offenbar in die französische Hauptstadt.

Für diesen Mann reiste Meghan nach Paris Die Herzogin von Sussex erschien am Samstag in Paris, um die Balenciaga-Show zu besuchen. Sie hatte zuvor bereits mehrere Entwürfe des neuen Kreativdirektors des Modehauses, Pierpaolo Piccioli (58), getragen. Der Besuch spiegelte "ihre Unterstützung für sein neues kreatives Kapitel" wider, sagte ein Sprecher der Herzogin der BBC zufolge. Es war Meghans erster Besuch bei einem großen Modeevent seit etwa einem Jahrzehnt.

Sie traf dort unter anderem auf "Vogue"-Urgestein Anna Wintour (75) und Regisseur Baz Luhrmann (63). Meghan erschien in einem weißen Outfit aus der Kollektion für die Show, das aus einer weiten Hose, Bluse und einem langen Cape bestand. Dazu kombinierte sie schwarze spitze Pumps, ihr dunkles Haar trug sie streng zurückgekämmt in einem eleganten Dutt.

Meghans Sprecher sagte der BBC zufolge: "Im Laufe der Jahre hat die Herzogin eine Reihe von Entwürfen von Pierpaolo getragen. Sie haben eng zusammengearbeitet und gemeinsam Designs für wichtige Momente auf der Weltbühne entworfen." Sie bewundere seit langem seine Handwerkskunst und moderne Eleganz. Weiter hieß es in dem Statement, der Abend spiegele die langjährige Freundschaft der beiden wider.

Netz amüsiert sich über fehlgeschlagene Begrüßung

Pierpaolo Piccioli und Herzogin Meghan sorgten bei der Show in Paris aber auch für einen weniger glamourösen Moment. Im Netz machten sich viele Leute über das Zusammentreffen der beiden lustig. In einem TikTok-Video ist zu sehen, wie Meghan den Designer bei der Modenschau begrüßt. Als die beiden umständlich versuchen, sich gegenseitig auf die Wange zu küssen, scheint es, als hätten sie sich versehentlich beinahe auf den Mund geküsst.

Kritik für Video aus der Limousine

Es sollte nicht der einzige Moment von Meghans Paris-Trip sein, der von ihrem modischen Auftritt ablenkte. Ein Video, das die Herzogin über ihren Ausflug zu der Modenschau teilte, zeigte auch, wie sie in einem Auto durch die Straßen von Paris fuhr. Dabei soll sie in der Nähe des Ortes gewesen sein, an dem Prinz Harrys Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997), bei einem Autounfall tödlich verunglückte.

Meghan filmte Medienberichten zufolge zwei Brücken unweit der Unfallstelle durch das Fenster ihrer Limousine, bevor sie die Kamera drehte, um zu zeigen, dass sie ihre Füße hochgelegt hat, um es sich gemütlich zu machen. Neben kritischen Reaktionen in den sozialen Medien bezeichnete Royal-Experte Richard Fitzwilliams Meghans Video in der "Daily Mail" als "völlig verwirrend", "mehr als dumm" und "unglaublich unsensibel".

Meghan teilt Eindrücke aus ihrer Suite

Die Herzogin von Sussex hat ihren Fans auf Instagram unterdessen auch einen Einblick hinter die Kulissen ihres Auftritts in Paris gewährt - in einem Instagram-Clip zeigt sie, dass im Hotel eine Portion Pommes und weitere Snacks für sie bereitstanden. In der Suite, in der die Herzogin untergebracht war, waren weiße Blumen zu sehen. Die Fans konnten außerdem einen Blick auf das Team werfen, das offenbar dafür zuständig war, die Herzogin nach dem langen Flug aus Los Angeles frisch aussehen zu lassen.

Ob Meghan direkt im Anschluss wieder zurück in ihre Heimat geflogen ist, ist nicht bekannt. Die 44-Jährige lebt mit Prinz Harry und den beiden gemeinsamen Kindern Archie (6) und Lilibet (4) in Montecito. Die Sussexes waren 2020 von ihren royalen Pflichten zurückgetreten und in die USA gezogen. Die Herzogin war zuletzt 2022 in Großbritannien. Prinz Harry war in der Zwischenzeit für mehrere Termine alleine in seine Heimat zurückgekehrt.