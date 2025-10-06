Herzogin Meghan hat sich am Wochenende in Paris gezeigt. Ihr Auftritt dort sorgte für Wirbel, nicht nur, weil sie sich nach zwei Jahren mal wieder in Europa sehen ließ.
Herzogin Meghan (44) hat sich nach langer Zeit wieder öffentlich in Europa gezeigt. Die Ehefrau von Prinz Harry (41) war zuletzt 2023 bei den Invictus Games in Düsseldorf zu sehen. Nun hat sie ihre kalifornische Heimat erneut verlassen, um den Atlantik zu überqueren. Am Wochenende tauchte sie bei der Paris Fashion Week auf. Ein besonderer Freund lockte sie offenbar in die französische Hauptstadt.