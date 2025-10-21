Breuninger wirbt in einem Video mit Schriftstellern für Mode. „Der Spiegel“ fragt daraufhin nach den Aufgaben von Autoren, und Taylor Swift ist uneinholbar enteilt.
Bob Dylan muss das Vorbild gewesen sein, wie so oft: Ein Dutzend Jahre, bevor der Songwriter 2016 schließlich mit dem Literatur-Nobelpreis ausgezeichnet wurde, spielte er zu eigener Musik in einem Werbespot der Unterwäsche-Marke Victoria’s Secret die männliche Hauptrolle. Seine Aufgabe bestand darin, wissend zu gucken und der sich sehnsüchtig nach irgendwas verzehrenden Adriana Lima kurz vor Beginn der Songzeile „I’m sick of love“ seinen Cowboyhut zuzuwerfen. In der Schlusseinstellung komplettiert das Model mit dem Hut seine Schönheit.