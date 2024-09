3 Designerin Maria Grazia Chiuri (r) geht neben einem Model. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Bei den Pariser Prêt-à-Porter-Schauen zeigt das Modehaus Christian Dior eine Kollektion, die von sportlichen Elementen geprägt ist.











Paris - Die Modenschau von Christian Dior, bei der die Looks für den kommenden Sommer gezeigt wurden, stimmte fast ein wenig nostalgisch. Denn beim Anblick der Kulisse musste man unweigerlich an die Olympischen Spiele denken, die in Paris erst vor zwei Wochen mit den Paralympics feierlich zu Ende gegangen sind.