Jeans und Pullover ergeben zusammen den ultimativen Alltagslook. Von strukturierten V-Ausschnitten über Argyle-Muster bis hin zu voluminösen Rollkragen - diese fünf Strick-Trends harmonieren perfekt mit Denim.
Die Kombination aus Jeans und Pullover gilt als der ultimative Mode-Klassiker. Das liegt vor allem daran, dass sich mit diesen beiden Kleidungsstücken hervorragend mit Proportionen, Texturen und gezielten Stilbrüchen spielen lässt. Ganz gleich, ob die Wahl auf eine weite Wide-Leg-Jeans oder die aktuell wiederkehrende Skinny-Silhouette fällt - bestimmte Pullover-Trends harmonieren einfach perfekt mit Denim.