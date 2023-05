Naomi Campbell mit XXL-Cape. Natalie Portman in einer Robe, die es so sogar ins Museum geschafft hat. Und Jennifer Lawrence in Flip-Flops. Die Filmfestspiele von Cannes aus modischer Sicht.

Diesmal baute Jennifer Lawrence vor. 2013 stolperte sie über ihre bodenlange Robe, als sie bei den Academy Awards zur Bühne eilte, um ihren Oscar als beste Hauptdarstellerin entgegenzunehmen. Bei den Filmfestspielen in Cannes wollte die US-amerikanische Schauspielerin offenbar ganz auf Nummer sicher gehen – und trug unter ihrem tiefroten Abendkleid: Flip-Flops.

Für Cannes wird sich noch aufgebrezelt. Die Kleider dürfen ruhig spektakulär sein. Auf Understatement macht man vielleicht beim Sundance, aber nicht an der Croisette. Hier ist mehr mehr.

Lesen Sie auch

Topmodel Naomi Campbell zum Beispiel feuerte bei ihren bislang drei Auftritten auf dem roten Teppich ein modisches Feuerwerk ab: Am Eröffnungsabend funkelte sie in einer Paillettenrobe. Am Samstag kam die 52-Jährige in einem erdbeerroten Valentino-Kleid mit Cut-Outs und XXL- Federcape, das im sanften Mittelmeerwind dekorativ um sie herumwaberte, als die Britin die Treppe zur Premiere von „Killers of the Flower Moon“ hinaufschritt. Am Sonntag dann kam Campbell ganz in Weiß zur Vorführung von „Firebrand“.

Cate Blanchett, die schon vor einiger Zeit dem Fast-Fashion-Wahnsinn abgeschworen hat und lieber ihre „alten“ Preisverleihungskleider aufträgt, kam in einer Schwarz-Weiß-Robe von Louis Vuitton. Die war nicht gerade alt – aber immerhin aus Stoff, den das Modehaus noch im Lager herumliegen hatte.

Natalie Portman stellte in Cannes ihren neuen Film „May December“ vor. Sie trug ein cremeweißes Traumkleid mit einem Rock, der an eine umgekehrte geöffnete Blüte erinnert – eine Replika von Diors legendärem „Junon“-Abendkleid aus dem Jahr 1949. Das Original befindet sich im New Yorker Metropolitan Museum of Art.

Wer Cannes, der kann – die Filmfestspiele an der französischen Riviera aus modischer Sicht!