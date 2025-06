Mode goes Katharina Grosse: Knallig gut drauf – Stuttgarter VIPs feiern im Rausch der Farben

Mode ist mehr als Kleidung – sie ist Ausdruck, Haltung und manchmal sogar ein Statement. Winni Klenk, der den 40. Geburtstag seiner Boutique Abseits am Kleinen Schlossplatz feiert, hat die Farbpalette seiner Stoffe für diesen Sommer noch mal eine Spur knalliger aufgelegt. Viele seiner Kundinnen machen da gern mit, weil sie sich mit ihrem Selbstwertgefühl nicht verstecken wollen. Und weil ihnen der Kick für die Seele gut tut.

Bunt zu sein, bedeutet, sichtbar zu sein. Die Trägerinnen zeigen damit ihr Selbstbewusstsein und ihre Lebensfreude. Graue Mäuse verkriechen sich. In Stuttgart gibt es viele Menschen, die das nicht tun wollen. Spieglein, Spieglein an der Wand – wer ist die Allerbunteste im ganzen Land? Wenige hundert Meter von der Boutique entfernt ist alles noch viel farbenwilder. Winni Klenk lädt deshalb seine Vip-Gäste am Donnerstagabend bei seinem „Red-Carpet-Event“ zum Artwalk ins Kunstgebäude, in dem Katharina Grosse noch bis Anfang 2026 mit ihrer Ausstellung „The Sprayed Dear“ für spektakuläre Kunstgefühle sorgt. Hier kann man erleben: Bunt ist gesund!

Lesen Sie auch

Modemacher Winni Klenk (links) mit dem früheren Spieler und Trainer Markus Babbel. Foto: ubo

Klenks Gäste, vor allem die weiblichen, aber auch einige männliche, sind bunt und mutig gekleidet – nun wandeln sie, kaum dass den sie roten Teppich überschritten haben, der extra für dieses Event draußen vor dem Kunstgebäude neben Fotowand und Schampus-Bar ausgerollt wurde, vor und auf knallig bunt besprayten Flächen. Farben müssen nicht intellektuell entschlüsselt werden – sie rufen auch so heftige Emotionen hervor. Das haut rein!

Im Dorotheen-Quartier ist vor wenigen Tagen ein Selfie-Museum, die sogenannte Wow-Gallery, eröffnet worden – unter dem Hirsch aber ist noch viel mehr Wow! Die abwechselnd in Berlin und auf Neuseeland lebende Künstlerin Katharina Grosse erzeugt visuelle Sprengkraft, ob auf dem Fußboden im Kuppelsaal oder auf ungewöhnlichen Formaten an den Wänden. Die 63-Jährige sprengt Grenzen und durchbricht Erwartungsmuster. Das visuelle Erlebnis dringt über die Augen tief ins Innere und wird körperlich gespürt. Die Gäste stehen nicht einfach vor einem Bild, sondern mitten drin in einem Farbraum, der sie einhüllt, berauscht und am Ende vielleicht sogar Kraft gibt.

Die Ausstellung bleibt bis Anfang 2026 in Stuttgart. Foto: ubo

Mode und Kunst in Stuttgart – das eine wie das andere dreht gern auf. Die Gäste des Artwalks wollen wissen: Was wird aus dem in sechs Wochen von Katharina Grosse besprühten Fußboden nach Ende der Ausstellung? Kann man kleine Stücke herausschneiden und daheim aufhängen? Natürlich nicht! Damit diese temporäre Kunstwerk nicht irgendwo in Teilen weiterlebt, womöglich vermarktet wird, ,soll der komplette Plastikboden, der auf den eigentlichen Saalboden geklebt ist, komplett der Müllverwertung zugeführt werden. Einigen Gästen, die das hören, zerreißt es das Herz!

Laut, leuchtend, lebensfroh – das sind die Modetrends 2025

Mit dem Titel der Landesausstellung bezieht sich die Künstlerin auf das Wahrzeichen des Kunstgebäudes und spielt mit dem englischen Wort „deer“ für Hirsch – und mit dem Englischen gleichklingenden Begriff „dear“ für etwas Liebes. Nach der Führung durch die Powerwelt von Katharina Grosse führt der Artwalk die Gäste zurück zum Abseits-Store auf dem Kleinen Schlossplatz. Dort feiert Winni Klenk mit Models die Sommermode – es scheint, als seien die Kunstwerke nun auf den Laufsteg gestiegen. Laut, leuchtend, lebensfroh – das sind die Trends 2025. In harten Zeiten, da mit schlechten Nachrichten aus aller Welt die Düsternis überwiegt, ist die Sehnsucht nach Buntheit und Lebenslust groß.