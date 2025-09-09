Mode für die Übergangszeit: Sommerteile herbsttauglich stylen

Der Herbst steht vor der Tür, aber viele schwelgen noch in Sommererinnerungen. Ganz auf die warmen Tage verzichten muss niemand - zumindest nicht in Sachen Mode. Teile wie Mesh-Ballerinas und Bandeau-Tops lassen sich auch jetzt noch tragen.

Warme Tage am See, picknicken im Park und Städtetrips nach Italien - der Sommer bringt für viele die schönsten Momente mit sich. Nicht jeder möchte die Jahreszeit deshalb loslassen und muss es auch nicht. Viele Sommer-Lieblinge lassen sich auch jetzt noch tragen. Entscheidend ist das richtige Styling.

Polka-Dot-Röcke In den vergangenen Monaten waren Polka-Dot-Röcke aus Mesh häufig in Kombination mit Flip-Flops und Tanktops zu sehen - bei niedrigeren Temperaturen keine Option. Bis zum nächsten Sommer müssen die Röcke aber nicht im Kleiderschrank warten. Ein Langarmshirt in Weiß oder Schwarz und eine Bikerjacke machen sie herbsttauglich. Dazu passen Loafer mit Nieten oder Boots.

Sanfter wirkt ein gepunkteter Midirock, wenn er zu einem langärmeligen Top mit U-Boot-Ausschnitt und Ballerinas getragen wird. Ein kurzer Trenchcoat macht das Outfit wetterfest. Die stylische Ergänzung: Ein Haarband in Burgunder oder einem dunklen Braun.

Netz-Ballerinas

Gewebte Ballerinas waren die Sommerschuhe schlechthin. Der Tipp für den Spätsommer und Frühherbst: farbige Socken dazu tragen. Damit der Look stimmig bleibt, sollten sie eine der Farben des Outfits aufgreifen. Blaue Mesh-Ballerinas harmonieren etwa mit Socken in einem etwas helleren oder dunkleren Ton. Ein blau-weiß gestreiftes Polohemd und weit geschnittene Jeans runden den Style ab.

Bermuda-Shorts

Lässig, luftig und leicht zu stylen: Bermuda-Shorts waren ein echter Sommerfavorit. An sonnigen Tagen wurden sie mit Crop-Tops und Jelly-Sandalen getragen. Jetzt übernehmen Pullover und lange Blusen. Jeans-Shorts haben vorerst ausgedient. Leder-Bermudas können mit langen Blusen und Blazer oder mit einem Wollpulli in Lila oder einem kräftigen Grün getragen werden. Modelle in Braun oder Creme wirken mit Erdtönen kombiniert besonders herbstlich. Karierte Hosen ergänzen Cardigans und Stiefeletten.

Bandeau-Tops

Auch auf Bandeau-Tops müssen Modebegeisterte nicht verzichten. Kombiniert wird je nach Anlass: Für ein schickes Mittagessen sind Blazer, Nadelstreifenhose und Penny Loafer die richtige Wahl. Ein offen getragenes Oversize-Hemd, Jeans und Sneaker sind ideal für den Alltag. Ein Dinner-Look entsteht mit einem Maxirock und einem dunklen Mantel.