Mode für die Übergangszeit: Sommerteile herbsttauglich stylen

Der Herbst steht vor der Tür, aber viele schwelgen noch in Sommererinnerungen. Ganz auf die warmen Tage verzichten muss niemand - zumindest nicht in Sachen Mode. Teile wie Mesh-Ballerinas und Bandeau-Tops lassen sich auch jetzt noch tragen.
Warme Tage am See, picknicken im Park und Städtetrips nach Italien - der Sommer bringt für viele die schönsten Momente mit sich. Nicht jeder möchte die Jahreszeit deshalb loslassen und muss es auch nicht. Viele Sommer-Lieblinge lassen sich auch jetzt noch tragen. Entscheidend ist das richtige Styling.