1 Emma Coronel ist die Frau von Joaquin "El Chapo" Guzman. Foto: Mary Altaffer/AP/dpa

Wegen ihrer Verwicklung in die illegalen Geschäfte des Sinaloa-Kartells saß die Frau von «El Chapo», Emma Coronel, im Gefängnis - jetzt präsentiert sie Kleider auf der Mailänder Modewoche.











Mailand - Aus der mexikanischen Unterwelt in den italienischen Mode-Himmel: Die Ehefrau des früheren mexikanischen Drogenbosses Joaquín "El Chapo" Guzmán hat ihr Debüt auf der Fashion Week in Mailand gegeben. Emma Coronel zeigte in einem eleganten Stadtpalast die Entwürfe der Designerin April Black Diamond.