Mode aus der Region: Olymp setzt mit neuer Kollektion auf WM-Stimmung

Der Modehersteller aus Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) bringt zur Fußball-WM Fan-Polos in Länderfarben heraus – und bewegt sich damit in einem sensiblen Marketingumfeld.
Die Modemarke Olymp aus Bietigheim-Bissingen will längst nicht mehr nur für Businesshemden stehen. Das Unternehmen drängt zunehmend in den Freizeitbereich – und setzt dabei nun auch auf die Fußball-WM-Stimmung. Pünktlich zum Turnier hat Olymp in dieser Woche seine neue „Matchday“-Kollektion vorgestellt. Die limitierten Polos gibt es in sechs Länderfarben, jeweils versehen mit einem kleinen Wappen auf der Brust – „ohne laute Signale“, wie Olymp selbst schreibt. Der Preis: knapp 60 Euro pro Shirt.