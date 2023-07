5 Im Atelier in Ludwigsburg arbeitet Tina Noack bereits an neuen Entwürfen. Foto: /Werner Kuhnle

Tina Noack ist zum ersten Mal bei der Berliner Fashion Week dabei. Die 39-Jährige möchte mit ihrem eigenen Label die Modewelt erobern. Die Quereinsteigerin aus Bietigheim-Bissingen arbeitet mit einem besonderen Stoff.









Mit Mode hatte Tina Noack früher nicht besonders viel am Hut. Zwar hatte die 39-Jährige schon einmal hin und wieder etwas geschneidert. Doch der berufliche Weg führte die gebürtige Freibergerin, die inzwischen in Bietigheim-Bissingen wohnt, zunächst in eine ganz andere Richtung. Jetzt ist die Quereinsteigerin dabei, die internationale Modewelt mit ihrem Label „Alpin Lodge“ zu erobern. Sie ist in dieser Woche bei der Berliner Fashion Week dabei.