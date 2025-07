Mode: Armani will im September wieder dabei sein

1 Mit einer Zeitungsanzeige verspricht Armani: "Wir sehen uns im September". (Archivbild) Foto: Luca Bruno/AP/dpa

Nach einem Krankenhausaufenthalt muss der Italiener erstmals auf die Modeschauen in Mailand und Paris verzichten. An seinem 91. Geburtstag meldet er sich nun bei Zeitungsanzeige zu Wort.











Mailand - Der Modemacher Giorgio Armani hat sich nach seinem erstmaligen Fernbleiben bei den großen Modeschauen in Mailand und Paris mit einer Zeitungsanzeige zurückgemeldet. An seinem 91. Geburtstag an diesem Donnerstag bedankte er sich per Annonce für die breite Unterstützung, auch in den sozialen Netzwerken oder durch persönliche Nachrichten. Armani hatte nach einem Krankenhausaufenthalt im Juni und Anfang Juli erstmals nicht persönlich an seinen Schauen teilnehmen können.