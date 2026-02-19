Was passiert, wenn der größte Moment der eigenen Karriere vorbei ist - und man es nicht wahrhaben will? Charli xcx zeigt in ihrer Mockumentary "The Moment", wie man in dieser Situation besser nicht handelt.
Zu gehen, wenn die Party ihren Höhepunkt erreicht hat, gilt als Kunst. Charli xcx (33) beherrscht sie nicht. Ihre Mockumentary "The Moment" erzählt von einer Künstlerin, die sich nicht lösen kann vom Rausch des Erfolgs. Und davon, was passiert, wenn man bleibt, obwohl der Moment längst weitergezogen ist.