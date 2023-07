1 Bosch-Konzernzentrale auf der Schillerhöhe Foto: dpa/Marijan Murat

Genau zwei Wochen ist es nun her, da hat der Bosch-Gesamtbetriebsratsvorsitzende auf einer Infoveranstaltung vor der Konzernzentrale auf der Gerlinger Schillerhöhe über den Stand der laufenden Verhandlung mit der Geschäftsleitung berichtet. Es gehe in diesen Gesprächsrunden um einen „Tarifvertrag der Zukunft“, der eine Beschäftigungssicherung für die im Autozulieferbereich tätigen Kolleginnen und Kollegen beinhalten soll. Die rund 80 000 Mitarbeitenden in dem besonders vom Wandel betroffenen Bosch-Segment haben nun am Dienstag eine gute Nachricht von der Unternehmensleitung erhalten.