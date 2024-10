Mobilitätswende: Mehr als nur Elektroautos

1 Noch ist es Zukunftsmusik, aber am Institut für Fahrzeugtechnik der Technischen Universität Braunschweig werden bereits autonome Lieferfahrzeuge getestet. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Die Mobilitätswende kann zum Jobmotor werden, doch davor sind noch viele Fragen zu klären, kommentiert unser Brüssel-Korrespondent.











Link kopiert



Wenn es um den Verkehr der Zukunft geht, denken die meisten Menschen an Elektroautos. Die Frage des Fahrzeugantriebs ist allerdings eher ein Nebenaspekt der Mobilitätswende. Das autonome und vernetzte Fahren wird viel tiefer in den Alltag der Verkehrsteilnehmer eingreifen, als es heute vorstellbar ist. Intelligente Systeme werden in Zukunft den Verkehr auf den Straßen steuern, dabei helfen, Unfälle zu vermeiden oder das Angebot im öffentlichen Nahverkehr und der Logistikbranche optimieren.