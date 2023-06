1 Am traditionsreichen Standort Feuerbach arbeiten 15 000 Menschen bei Bosch – 12 500 davon in der Mobilitätssparte. Foto: imago/Arnulf Hettrich

Der Betriebsrat sieht durch die Mobilitätswende Tausende von Jobs an Bosch-Standorten gefährdet. Was das Unternehmen sagt – die wichtigsten Fragen und Antworten.









In Feuerbach, Schwieberdingen, Waiblingen und vielen weiteren Bosch-Standorten in Deutschland haben der Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall am Dienstag zu Betriebsversammlungen eingeladen. Hintergrund sind Befürchtungen, dass im Rahmen der Mobilitätswende mittel- bis langfristig an den deutschen Standorten von Bosch Tausende Arbeitsplätze wegfallen und der Konzern verstärkt an osteuropäischen Standorten investiert. Laut Betriebsrat nahmen rund 17 000 Beschäftigte an der Betriebsversammlung teil.