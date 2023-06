1 Das Bosch-Logo an der Hauptverwaltung in Gerlingen Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Bei den großen Automobilzulieferern und Herstellern kommt der Wandel hin zu neuen Antriebsformen endgültig an. Nun wird immer deutlicher erlebbar, was die viel beschworenen Veränderungen für Tausende von Beschäftigten in der Hightechregion Stuttgart bedeuten. Es ist bemerkenswert, dass die Konflikte, die dieser Wandel mit sich bringt, ausgerechnet an Standorten von Bosch sichtbar werden. Dort hat der Betriebsrat seinen Unmut darüber geäußert, dass er sich von der Konzernführung bei Weichenstellungen für die Zukunft der heimischen Standorte nicht eingebunden fühlt.