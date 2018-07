Mobilitätsplattform für die Region Mit Elektronik gegen den Dauerstau

Von lai 25. Juli 2018 - 16:26 Uhr

Ein gewohntes Bild: Stau auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg Foto: factum/Archiv

Der Regionalverband investiert in ein Konzept, das den Kollaps auf Autobahnen und Bundesstraßen im Raum Stuttgart verhindern soll – und Innenstädte entlasten. Dabei soll moderne Elektronik helfen.

Region Stuttgart - Stuttgart ist Stauhochburg. Aber auch die Kommunen in den Kreisen rund um die Landeshauptstadt ächzen unter der täglichen Verkehrsbelastung. Im Landkreis Ludwigsburg etwa sind die Staus zwischen Pleidelsheim und Feuerbach sowie eine verstopfte B 27 durch Ludwigsburg hindurch ein regelmäßiges Ärgernis für Pendler und Anwohner.

Der Verband Region Stuttgart möchte nun gegensteuern: Eine Mobilitätsplattform soll dabei helfen, die Fahrzeugströme zu lenken. Ein wichtiges Ziel ist es, die kommunalen Straßennetze vom Ausweichverkehr zu entlasten und dadurch auch die Umweltbelastung, die im Stop-and-Go-Verkehr besonders hoch ist, zu reduzieren. Das Konzept, dessen Umsetzung 9,5 Millionen Euro kostet, hat der Verband in diesen Tagen in den politischen Gremien der betroffenen Städte vorgestellt. Deren Kostenanteil ist abhängig von ihrer Größe: Die einmalige Investition kostet zum Beispiel Ditzingen 33 000 Euro, Ludwigsburg 80 000 Euro. Danach werden in Ditzingen jährlich 8700 Euro und in Ludwigsburg 36 000 Euro fällig.

Es soll eine neue regionale Verkehrsleitzentrale geben

„Nachdem wir geprüft haben, wo wir in der Region überhaupt etwas tun können, fragen wir nun die Bereitschaft der Kommunen ab“, sagt Jürgen Wurmthaler vom Regionalverband. Zugleich warnt der Leitende Direktor, der für die Verkehrswirtschaft zuständig ist, vor Blütenträumen: „Wir können den Verkehr nicht wegschaffen, aber wir können die moderne Elektronik nutzen, um den vorhandenen Verkehr besser zu leiten, wo dies möglich ist.“ Martin Schmid vom Verkehrsmanagement des Verbands sagt: „Wir wollen Verkehrsinformationen direkt ins Fahrzeug bringen.“

Eine wichtige Rolle wird dabei eine neue regionale Verkehrsleitzentrale spielen. In dieser Ring-Zentrale sollen Operatoren sitzen, die als Ansprechpartner der Polizei dienen und den Verkehr an Monitoren beobachten. Aktuelle Behinderungen wie Unfälle könnten sie rasch weitermelden.

Pförtnerampeln am Rand der Kommunen

Die Planer haben zwei Strategien entwickelt: Eine für die Hauptverkehrszeiten und eine, die angewandt werden soll, „wenn es zu unkoordinierten Verkehrsverlagerungen kommt“, wie Schmid sagte – meist infolge von Unfällen. Während der Stoßzeiten soll der überregionale Verkehr auf Schnellstraßen gehalten werden. Das will man beispielsweise durch Hinweise auf die Navigationsgeräte erreichen, die den Verbleib auf der Staustrecke trotz allem als kürzeste Reisezeit ausweisen.

Ein weiteres Mittel sind Pförtnerampeln am Rand der Kommunen, welche den Verkehr dosieren und Ausweichrouten unattraktiv machen. Nur in Nebenverkehrszeiten soll auch der überregionale Verkehr auf kommunale Straßen verlagert werden.

So kommen die Pläne in den betroffenen Kommunen an: