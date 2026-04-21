Der Preisverlauf beim Sprit hat sich grundlegend verändert. Wer sparen will, tankt vormittags. Bis zum letzten Moment zu warten lohnt aber kaum. Der Spritpreis stagniert.
München - Seit die 12-Uhr-Regel für Preiserhöhungen an Tankstellen gilt, tankt es sich nicht mehr abends, sondern am späten Vormittag am günstigsten. Kurz vor dem mittäglichen Preissprung sind Superbenzin der Sorte E10 und Diesel im Schnitt um rund 2,7 Cent pro Liter billiger als im bundesweiten Tagesdurchschnitt, wie eine Auswertung des ADAC ergibt. Nach dem Sprung ist Super E10 um 6,5 Cent teurer als im Tagesschnitt, Diesel um 7,7 Cent.