Mobilität in Stuttgart: Stadt verfehlt Ziel zur Fahrradstadt – neues Konzept soll es richten

Der Gemeinderat wollte bis zum Jahr 2030 jeden vierten Stuttgarter aufs Rad bringen. Laut einer Prognose werden es nur zehn Prozent. Jetzt bittet die Stadt die Bürger um neue Ideen.
Sieben Jahre nach dem Gemeinderatsbeschluss zur Fahrradstadt ist klar: Stuttgart wird sein Ziel verfehlen. Statt der anvisierten 25 Prozent werden laut einer Prognose der Verwaltung 2030 nur zehn Prozent der Verkehrsteilnehmer auf dem Rad unterwegs sein. Nun soll ein neues Radverkehrskonzept die Wende bringen – mithilfe der Bürger.